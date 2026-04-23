PC busca detectar árboles riesgosos

Protección Civil de Villa de Pozos informó que se trabaja de manera coordinada con el área de Servicios Municipales para identificar árboles que representen algún riesgo para la población o el cableado de servicios y atender estos casos de forma preventiva.

También se realiza este tipo de supervisión en centro escolares de diversas zonas del municipio a petición de sus directivos.

Entre ambas dependencias se realizan recorridos y se atienden reportes ciudadanos para lograr la detección de ejemplares en condiciones de riesgo para su oportuna intervención. Como parte de estas acciones, se realizan podas en distintas zonas del municipio donde se ha identificado peligro potencial.

Recientemente, se intervino en los camellones de la avenida Víctor Manuel Benavente, en la colonia Las Mercedes, así como en escuelas ubicadas en el acceso principal al municipio, donde algunos árboles representaban un riesgo y fueron atendidos de manera oportuna.

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De igual forma se han realizado trabajos en zonas como Santa Bárbara y en otras áreas previamente registradas, con el objetivo de prevenir incidentes, especialmente durante las temporadas de vientos y de lluvias.