logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Momentos del medio tiempo del Super Bowl que se convirtieron en polémicas

Fotogalería

Momentos del medio tiempo del Super Bowl que se convirtieron en polémicas

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Pedirán interconexión de ciclo combinado para la Zona Metropolitana

Por Martín Rodríguez

Febrero 05, 2026 03:00 a.m.
A
Pedirán interconexión de ciclo combinado para la Zona Metropolitana

La instalación del Comité de Inversión de San Luis Potosí, integrado por 30 mujeres y 30 hombres, revive la idea de formalizar la solicitud al gobierno federal, para que traiga infraestructura de conexión de la nueva planta de ciclo combinado de Villa de Reyes al desarrollo industrial de la zona metropolitana de San Luis Potosí.

Luego de tomar protesta dentro del comité por San Luis Potosí en evento encabezado por la presidente Claudia Sheinbaum, la coordinadora de la Alianza Empresarial Potosina, Imelda Elizalde Martínez, confirmó que va en la agenda, la petición para atraer los recursos que permitan construir la infraestructura de conexión que a su vez, abra la posibilidad de ampliar la capacidad de las industrias o en su caso atraer nuevas propuestas.

Explicó que el punto central para la promoción de inversiones, es la atención del caso de la infraestructura para el abasto de energía eléctrica, que es urgente activar como parte de la generación de gasto gubernamental, para aprovechar que la presidente de la república Claudia Sheinbaum inauguró y dejó operando la planta de ciclo combinado, el 5 de julio del año pasado. 

Se trata de una planta que alimenta su funcionamiento de manera alternada con el aprovechamiento del gasoducto 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Los Ramones.

Imelda Elizalde dijo que las gestiones formarán parte de la prioridad de los comités 

de promoción de inversión, pero también de los organismos empresariales. 

Comentó que una vez que ya está instalada de manera formal, la unión de los 30 integrantes del comité de inversión de San Luis Potosí, de manera que cada proyecto lleve aparejado el programa adecuado de acceso de energía eléctrica.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Acuerdan Gallardo y Galindo obras en Saucito, Villa Magna y Morales
    Acuerdan Gallardo y Galindo obras en Saucito, Villa Magna y Morales

    Acuerdan Gallardo y Galindo obras en Saucito, Villa Magna y Morales

    SLP

    Rolando Morales

    Lo anterior en una nueva reunión entre el gobernador y el alcalde de la capital

    Inauguran nueva celda para disposición final de basura
    Inauguran nueva celda para disposición final de basura

    Inauguran nueva celda para disposición final de basura

    SLP

    Rolando Morales

    El sitio es operado por Red Ambiental y se ubica en la comunidad de San Juanico, en Periférico Norte

    Iniciativa salarial para policías llega al Congreso
    Iniciativa salarial para policías llega al Congreso

    Iniciativa salarial para policías llega al Congreso

    SLP

    Redacción

    El gobernador formalizó el envío de la propuesta salarial, que ahora entra a análisis legislativo.

    Cobach ofrece atención a alumnos tras muerte de compañero
    Cobach ofrece atención a alumnos tras muerte de compañero

    Cobach ofrece atención a alumnos tras muerte de compañero

    SLP

    Rubén Pacheco

    Centeno Trejo señaló que es prioridad la salud mental de los estudiantes