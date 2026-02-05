Pedirán interconexión de ciclo combinado para la Zona Metropolitana

La instalación del Comité de Inversión de San Luis Potosí, integrado por 30 mujeres y 30 hombres, revive la idea de formalizar la solicitud al gobierno federal, para que traiga infraestructura de conexión de la nueva planta de ciclo combinado de Villa de Reyes al desarrollo industrial de la zona metropolitana de San Luis Potosí.

Luego de tomar protesta dentro del comité por San Luis Potosí en evento encabezado por la presidente Claudia Sheinbaum, la coordinadora de la Alianza Empresarial Potosina, Imelda Elizalde Martínez, confirmó que va en la agenda, la petición para atraer los recursos que permitan construir la infraestructura de conexión que a su vez, abra la posibilidad de ampliar la capacidad de las industrias o en su caso atraer nuevas propuestas.

Explicó que el punto central para la promoción de inversiones, es la atención del caso de la infraestructura para el abasto de energía eléctrica, que es urgente activar como parte de la generación de gasto gubernamental, para aprovechar que la presidente de la república Claudia Sheinbaum inauguró y dejó operando la planta de ciclo combinado, el 5 de julio del año pasado.

Se trata de una planta que alimenta su funcionamiento de manera alternada con el aprovechamiento del gasoducto

Los Ramones.

Imelda Elizalde dijo que las gestiones formarán parte de la prioridad de los comités

de promoción de inversión, pero también de los organismos empresariales.

Comentó que una vez que ya está instalada de manera formal, la unión de los 30 integrantes del comité de inversión de San Luis Potosí, de manera que cada proyecto lleve aparejado el programa adecuado de acceso de energía eléctrica.