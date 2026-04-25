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Pedirán reforma para prohibir el "fracking"

Por Ana Paula Vázquez

Abril 25, 2026 03:00 a.m.
A
Pedirán reforma para prohibir el "fracking"

La diputada Nancy Jeanine García Martínez, presidenta de la Comisión del Agua del Congreso del Estado, presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a dictaminar una iniciativa que propone prohibir la fractura hidráulica (fracking) en México, mediante una reforma al artículo 27 constitucional.

La iniciativa, publicada el 19 de noviembre de 2025 en la Gaceta Parlamentaria, plantea prohibir al Estado y a particulares la investigación, exploración y explotación de hidrocarburos mediante fracking o métodos equivalentes.

En tribuna, la legisladora indicó que, en San Luis Potosí, particularmente en la Huasteca, se han manifestado preocupaciones ante la posible implementación de esta técnica. Señaló que el Plan Estratégico de Pemex 2025-2035 contempla la exploración de hidrocarburos en yacimientos no convencionales en la cuenca Tampico-Misantla, que abarca zonas de la Huasteca potosina, donde habitan comunidades, incluidas poblaciones indígenas.

Añadió que estudios han señalado riesgos asociados al fracking, como el uso intensivo de agua y posibles afectaciones a acuíferos y suelos, especialmente en regiones con alta dependencia hídrica. El punto de acuerdo fue presentado con el acompañamiento de la Contraloría Autónoma del Agua de la Huasteca Potosina, el grupo promotor del Consejo Hídrico Estatal y la organización Kichaj A.C.

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