Pendiente, 2da. etapa de obras en la López Mateos
Aunque el 4 de agosto del 2025 inició el arranque de la segunda etapa de rehabilitación de la avenida Adolfo López Mateos, cuya conclusión estaba prevista en dos meses y medio, ahora no se realizará hasta que se gestionen recursos para su ejecución.
Así lo confirmó Isabel Leticia Vargas Tinajero, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop), quien rectificó que la "segunda etapa" no corresponde a esa obra, sino a la de la prolongación Moctezuma y un pequeño tramo de Adolfo López Mateos.
La nueva versión oficial divulgada después de cinco meses contrasta con la original, consistente en una inversión de alrededor de 12 millones 500 mil pesos para colocar un colector pluvial, concreto hidráulico, cruces peatonales, banquetas y guarniciones en la avenida Adolfo López Mateos, en el tramo de las vías del tren por la calle Tulipán hasta la prolongación Moctezuma.
Vargas Tinajero se confundió al momento de brindar la información, pues al inicio de la interlocución consideró que los trabajos en la zona se tratarían de una tercera etapa cuando ella misma el 4 de agosto del 2025 informó que se trataba de la segunda.
