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Pensionados de gobierno exigen pago de adeudos

Se manifestaron en la plaza de Armas ante incumplimiento de sus peticiones

Por Rubén Pacheco

Abril 23, 2026 03:00 a.m.
A
Pensionados de gobierno exigen pago de adeudos

Debido a que la Oficialía Mayor no resolvió el conflicto, de nueva cuenta trabajadores pensionados del Gobierno del Estado se manifiestan este miércoles por la tarde en plaza de Armas, a fin de exigir la intervención del gobernador José Ricardo Gallardo Cardona.

Un grupo de alrededor de 60 inconformes reclamó que Noé Lara Enríquez, oficial mayor pretende pagar los adeudos en parcialidades, algo que incumple las peticiones solicitadas desde un principio.

Añadieron que la administración gallardista alega carecer de financiamiento, sin embargo, cada año recibe presupuesto para infraestructura, la Feria Nacional Potosina (Fenapo) y otros rubros.

Los manifestantes relataron que derivado de la falta de depósitos algunos de sus compañeros han muerto, inclusive uno de ellos se encuentran actualmente internados en un hospital privado a espera de ser operado por un cáncer.

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Ante la nula solución de Lara Enríquez, solicitaron una reunión con J. Guadalupe Torres Sánchez, secretario general, o en el mejor de los casos, con el mandatario estatal, a quien le pidieron ser sensible con quienes laboraron por 30 a 45 años en la función pública.

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