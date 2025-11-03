Pérdidas millonarias por tráfico en carretera ‘57

Circulan 190 mil vehículos diarios por la carretera ‘57, que dan un aproximado de 7 mil por hora, con 17 mil en horas pico que provocan retrasos de 20 a 30 minutos de ida y la misma cantidad de regreso, y ampliar un carril por cada lado en la carretera ‘57 de San Luis Potosí (La Pila) a Cerro Gordo daría un aproximado de 300 millones de pesos con valor de 7 mil por metro cuadrado, coincidentemente algo similar a lo que se pierde con la tardanza de movilizar a la gente por horas pico, advirtió el presidente local de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Leopoldo Stevens Pérez.

El dirigente empresarial urgió a que se piense en serio en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, en la ampliación de la carretera 57 a tres o cuatro carriles por cuerpo de circulación vehicular.

Hay pérdidas de 50 pesos por hora de productividad, que multiplicado por el aproximado de 22 mil personas que circulan en horas pico, da un total de 1 millón cien mil pesos de caída de productividad diaria, lo que equivaldría a un aproximado de 290 millones de pesos anuales.

Explicó que según datos de la propia Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la Carretera ‘57 es la que ofrece mayores retos por tratarse de la columna vertebral del tráfico de largo recorrido y en particular, lo que se refiere a la movilización de personas y el intercambio comercial con Estados Unidos, además de la colectividad de San Luis Potosí con las principales ciudades

del país.

Precisó que en el caso de las horas pico circulan un aproximado de 17 mil vehículos que movilizan a esas 22 mil personas, y eso provoca que un trayecto de 18 minutos se convierta en 50 minutos, y si a eso se le agrega el factor de La hora pico de regreso, entonces se pierde una hora diaria por persona.

El cálculo de monetización hecho por la propia CMIC con relación directa a las pérdidas, únicamente se basa en las percepciones salariales y lo que podría producir un trabajador con el tiempo perdido.

El cálculo se basa en un promedio de 10 mil pesos mensuales por persona (obviamente hay salarios más altos y más bajos) y el factor de la hora que se deja de trabajar por pérdida de tiempo en carretera. La cantidad multiplicada por las 22 mil personas que circulan en horas pico, y eso da la cantidad diaria de pérdida de dinero, y eso a su vez suma los 290 millones de pesos que anuales que cuestan esas pérdidas excluyendo sábados y domingos, es decir una cantidad similar a lo que costaría ampliar la carretera y ensancharla desde La Pila hasta Cerro Gordo.

El costo se elevaría exageradamente si se considera también la pérdida por gasto de combustible, renta de vehículos en su caso, transporte público en el caso de unidades con taxímetro y cualesquiera otros costos derivados de la tardanza.