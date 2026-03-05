Periodista potosina se encadena en Palacio Nacional

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 5 (EL UNIVERSAL).- Ana Dora Cabrera Vázquez se encadenó este jueves en una de las puertas de Palacio Nacional, en exigencia para que la dejen entrar a las mañaneras de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Protesta de Ana Dora Cabrera en Palacio Nacional

Cabrera Vázquez, quien en julio de 2023 irrumpió en una conferencia del expresidente Andrés Manuel López Obrador, acusó que el equipo de Presidencia le niega dar cobertura a la presidenta Claudia Sheinbaum.

"Estoy en Palacio Nacional, protestando por la desigualdad y discriminación que soy objeto, me niegan dar cobertura a las mañaneras porque denuncié a mi agresor. Y Vocería se niega a dar respuesta", expuso.

Comentó que también estaba encadenada al interior de Palacio Nacional, cuando recibía el apoyo de Atención Ciudadana, y estaba a la espera de la llegada de personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Interrupciones previas y denuncias de Ana Dora Cabrera

En julio de 2023, Ana Dora Cabrera Vázquez, quien denunció que había recibido amenazas, interrumpió la conferencia de prensa de López Obrador y le entregó unos documentos, así como un "Pejeluche".

Al término de la proyección de la canción "Las mujeres al cielo", de Francisco Solís Magaña, que López Obrador pidió poner en respuesta a la denuncia de Xóchitl Gálvez por presunta violencia de género, la periodista se levantó de su lugar, ubicado en la segunda fila, y corrió hacía al presidente López Obrador ante quien se hincó.

"Siéntate y ahora te van a dar el micrófono", le pidió en ese entonces el presidente López Obrador.

Esa no era la primera vez que Ana Dora Cabrera Vázquez irrumpía la conferencia mañanera.

Durante la conferencia del 2 de agosto de 2022, se manifestó con una pancarta con la leyenda "Por favor, ayúdeme. Periodista del pueblo", y alzando la voz llamó la atención del exmandatario, quien le dio la palabra y se comprometió a vincular su caso.