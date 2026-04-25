Permanece inconclusa obra clausurada por el INAH

Desde hace más de tres meses, una obra inconclusa al interior de un edificio del Concejo Municipal de Villa de Pozos permanece detenida, luego de haber sido clausurada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), a través de su área de Monumentos Históricos.

La construcción, ubicada en un inmueble frente al jardín principal de la demarcación, se mantiene intervenida con tablaroca y sellos oficiales colocados por la dependencia federal, sin que hasta el momento se haya reactivado. El espacio afectado se encuentra a un costado de las oficinas de la Dirección de Turismo y Cultura municipal, donde es visible un muro inconcluso en medio de un zaguán.

De acuerdo con información recabada, la autoridad municipal no ha concretado gestiones ante el INAH para regularizar la situación y obtener los permisos correspondientes que permitan concluir la obra, pese al tiempo transcurrido desde su clausura.

El Concejo Municipal, encabezado por Patricia Aradillas, no ha informado públicamente sobre avances en el proceso administrativo ni sobre una posible fecha para la reanudación de los trabajos, lo que ha generado incertidumbre entre usuarios del inmueble.

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Cabe destacar que en este edificio operan tanto la Biblioteca Pública Municipal como una caja recaudadora de la Secretaría de Finanzas del Estado, lo que genera una afluencia constante de ciudadanos. Ante ello, se vuelve prioritario atender la situación, a fin de garantizar condiciones adecuadas en un espacio de uso público y con valor histórico.