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Persiste la violencia vs. mujeres

Se han registrado 86 feminicidios en tres municipios, desde 2017

Por Samuel Moreno

Mayo 10, 2026 03:00 a.m.
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Persiste la violencia vs. mujeres

A casi nueve años de la emisión de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en San Luis Potosí, el Gobierno del Estado publicó la actualización del Programa de Acciones Estratégicas para atender la violencia feminicida en la entidad, reconoce que el 68.6% de las mujeres potosinas mayores de 15 años ha sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida.

Gobierno mantiene alerta en municipios con feminicidios sostenidos

La actualización por parte de la dependencia estatal mantiene vigente la alerta en los municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez y Ciudad Valles, donde las autoridades reconocen un comportamiento "sostenido" en los delitos de feminicidio durante los últimos años.

Tan solo entre 2017 y 2025, estos tres municipios acumularon 86 casos de feminicidio, de acuerdo con las cifras integradas en el documento oficial.

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Disminución de feminicidios en municipios con alerta condicionada

En contraste, el informe sostiene que Matehuala, Tamazunchale y Tamuín, municipios donde se levantó de manera condicionada la alerta en agosto de 2024, registraron una disminución en este delito. Entre 2021 y 2025, únicamente se reportó un feminicidio en esas tres demarcaciones.

El diagnóstico retomado por la Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva también revela que la violencia comunitaria sigue siendo una de las principales problemáticas para las potosinas.

Según la ENDIREH 2021, el 42.3% de las mujeres encuestadas dijo haber sufrido algún tipo de agresión en espacios públicos; además, el 39.2% manifestó haber padecido violencia sexual en el ámbito comunitario. A ello se suma que el 41.8% reconoció haber vivido violencia dentro de su relación de pareja.

El 38.9% de las mujeres encuestadas afirmó haber sufrido algún tipo de maltrato durante su último parto, lo que representa miles de mujeres en SLP.

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