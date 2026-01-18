Persiste sabotaje al alumbrado de la Alameda

La Dirección de Servicios Municipales del Ayuntamiento capitalino encendió las alertas ante un incremento inusual de daños provocados al alumbrado público en la Alameda Juan Sarabia, durante 2025 sumó más de 75 incidentes registrados, cifra que la dependencia considera fuera de cualquier parámetro normal.

El titular de la dirección, Christian Azuara, aseguró que no se trata de desperfectos técnicos ni de vandalismo aislado, sino de un patrón de agresiones deliberadas que ha dejado en penumbra uno de los espacios más transitados del Centro Histórico. Explicó que el personal ha detectado al menos cuatro formas distintas en las que la infraestructura es dañada: desde cortes directos en el cableado, hasta quema de líneas, jaloneo de instalaciones aéreas o manipulación en registros subterráneos. "Hay personas que sólo van, cortan y se retiran. No buscan robo como antes; es gente que quiere dejar a oscuras el área", afirmó.

Azuara señaló que en años anteriores la dependencia atendía reportes esporádicos en distintos puntos del Centro Histórico, pero desde que se rehabilitó e iluminó la Alameda, los ataques empezaron a concentrarse en ese espacio.

El funcionario agregó que el fenómeno se ha repetido cada vez que el Municipio anuncia una obra o un encendido de luminarias. Mencionó el caso de Venustiano Carranza, donde durante los primeros días de operación tras el arranque de la remodelación se registraron al menos seis cortes de cable, uno de ellos con una persona detenida. Señaló que en redes sociales incluso han aparecido videos en donde individuos muestran cómo dañan mobiliario o mamparas, burlándose del hecho; algunos de esos casos ya derivaron en denuncias formales.

Azuara sostuvo que no se puede hablar de hechos aislados, pues la coordinación con Seguridad Pública ha permitido la detención de al menos cuatro personas en la Alameda en flagrancia, aunque los ataques continúan. Dijo que la dependencia comenzará a reforzar físicamente la infraestructura, sellando tapas de registros, cubriendo ductos y limitando accesos a los sistemas eléctricos subterráneos y aéreos para dificultar que el cableado sea manipulado.

El director insistió en que el Municipio seguirá reparando el alumbrado y presentando denuncias según corresponda, aunque reconoció que la reiteración de los ataques obliga a destinar recursos humanos y materiales a restablecer luminarias que apenas habían sido entregadas. "Nos pegan donde encendemos y donde anunciamos obra. Es un tema de sabotaje completamente", concluyó.