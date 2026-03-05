logo pulso
Persiste violencia laboral en gobierno capitalino, dice regidora

Se elaborará un protocolo para atender y sancionarla: Cisneros Jiménez

Por Samuel Moreno

Marzo 05, 2026 12:25 p.m.
A
Persiste violencia laboral en gobierno capitalino, dice regidora

A unos días de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la regidora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Luz Magdalena Cisneros Jiménez, reconoció que en el Ayuntamiento de San Luis Potosí aún persisten casos de acoso laboral y rezagos en materia de derechos para las trabajadoras.

La edil, quien preside la Comisión de Atención a las Mujeres, señaló que estas problemáticas continúan presentándose dentro de la administración municipal encabezada por Enrique Galindo Ceballos, por lo que se trabaja en la elaboración de un protocolo contra la violencia laboral que permita atender y sancionar este tipo de conductas.

Cisneros Jiménez admitió que, pese a los esfuerzos institucionales, la violencia y las violaciones a los derechos laborales de las mujeres siguen siendo una realidad dentro del ámbito laboral del propio gobierno municipal, por lo que consideró necesario fortalecer los mecanismos de prevención y atención.

En ese contexto, informó que durante marzo se realizarán diversas actividades con motivo del Día Internacional de la Mujer, las cuales se desarrollarán de manera transversal con distintas áreas del Ayuntamiento y con la participación del Sistema Municipal DIF de San Luis Potosí, mediante conferencias y jornadas informativas enfocadas en el empoderamiento femenino.

La regidora también reconoció que, en materia de servicios municipales, aún existen rezagos en algunas zonas de la ciudad, particularmente en limpieza y mantenimiento, por lo que consideró necesario reforzar las acciones para atender las quejas de la ciudadanía.

Finalmente, destacó que, pese a los retos, cada vez más mujeres ocupan espacios que antes eran considerados exclusivos de los hombres, desde labores operativas hasta puestos directivos, lo que refleja —dijo— un avance gradual en la participación y desarrollo de las mujeres en distintos ámbitos laborales.

