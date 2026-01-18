Persiste violencia vs. mujeres periodistas

Entre septiembre y noviembre de 2025, 65 mujeres periodistas fueron agredidas en México mientras ejercían su labor, según el reporte trimestral "Violencia contra las mujeres" de la organización civil CIMAC (Comunicación e Información de la Mujer A.C.). El documento evidencia que la violencia contra la prensa femenina sigue siendo un problema persistente en todo el país.

-San Luis Potosí se suma al mapa nacional con siete casos de agresión, junto a estados como Guerrero (6), Michoacán (8), Ciudad de México y Baja California (9). La presencia de la entidad potosina en este registro refleja que los riesgos para las comunicadoras se extienden por todo el territorio y que, en 16 estados, todavía no existe información precisa sobre este fenómeno.

El análisis del reporte muestra que la violencia psicológica es la más común, con 41 incidentes, seguida de la violencia física (18), patrimonial (4) y económica (2). Las directoras de medios resultan ser el grupo más vulnerable, concentrando 31 de las agresiones; le siguen las reporteras con 18 casos, las fotoperiodistas con 4, las columnistas con 3 y las locutoras con 2 ataques documentados.

El informe identifica a los funcionarios estatales como los principales agresores, responsables de 22 casos. También se registraron 12 agresiones por parte de otros periodistas, 9 por civiles y 4 por funcionarios municipales. En siete incidentes, los agresores no fueron identificados, lo que complica el acceso a justicia y protección para las víctimas. Las periodistas que cubren la fuente Política son las más afectadas (41 casos), seguidas de quienes abordan temas de Derechos Humanos (10) y Seguridad (5). Entre los temas de investigación que detonaron violencia destacan las protestas sociales (13), la gestión pública (12) y casos de corrupción (9), evidenciando que fiscalizar el poder sigue siendo la actividad de mayor riesgo.

Finalmente, los medios digitales se consolidan como el principal escenario de ataques, concentrando 48 de los casos. Otras plataformas afectadas incluyen radio (2), prensa impresa (2), televisión (2) y periodistas independientes o freelance (3). La diversidad de perfiles agredidos evidencia que la violencia de género en el periodismo es un fenómeno sistémico que impacta todas las áreas de la comunicación en México.