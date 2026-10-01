Comenzará el INE credencialización de PPL
El INE y la SSPC colaboran para que internos sin sentencia puedan votar en 2027.
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Este mes de octubre se iniciará con la credencialización de las personas privadas de la libertad (PPL) en penales potosinos con derecho a votar en las elecciones del 2027, informó Patricia Santos Quevedo, delegada del Instituto Nacional Electoral (INE).
Convenio entre INE y SSPC para voto de internos
El pasado 1 de agosto, el INE y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) firmaron un convenio de colaboración, a fin de que las personas arrestadas sin sentencia puedan sufragar el próximo año.
La funcionaria federal refirió que se lleva a cabo intercambio de información con la Dirección General de Prevención y Reinserción Social de la SSPC, en aras de establecer cuántos internos e internas procesados tendrán la oportunidad de votar.
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Capacitación y logística para elecciones en penales
Enfatizó que, en la actualidad los trabajadores del organismo electoral se encuentran en el proceso de capacitación, pues al tratarse de una nueva actividad operativa deben tener claro la logística y el protocolo de acción el día de los comicios.
"Justamente estamos en intercambio de información con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Ahorita estamos en un primer momento de capacitación, porque es una actividad nueva que el instituto va a comenzar a desplegar", remarcó.
A reserva de actualizar la información, en las elecciones del 2027 podrían votar alrededor de 5 mil 398 PPL sin sentencia o procesados en penales del estado, según datos del reporte de agosto del Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional del área de Prevención y Readaptación Social de la Segob.
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