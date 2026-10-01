logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Pastes Kiko´s continúa creciendo en San Luis Potosí con nuevas sucursales y la llegada de Lotus Cafetería

Fotogalería

Pastes Kiko´s continúa creciendo en San Luis Potosí con nuevas sucursales y la llegada de Lotus Cafetería

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Comenzará el INE credencialización de PPL

El INE y la SSPC colaboran para que internos sin sentencia puedan votar en 2027.

Por Rubén Pacheco

Octubre 01, 2026 03:00 a.m.
A
Comenzará el INE credencialización de PPL
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Este mes de octubre se iniciará con la credencialización de las personas privadas de la libertad (PPL) en penales potosinos con derecho a votar en las elecciones del 2027, informó Patricia Santos Quevedo, delegada del Instituto Nacional Electoral (INE).

      Convenio entre INE y SSPC para voto de internos

      El pasado 1 de agosto, el INE y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) firmaron un convenio de colaboración, a fin de que las personas arrestadas sin sentencia puedan sufragar el próximo año.

      La funcionaria federal refirió que se lleva a cabo intercambio de información con la Dirección General de Prevención y Reinserción Social de la SSPC, en aras de establecer cuántos internos e internas procesados tendrán la oportunidad de votar.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Capacitación y logística para elecciones en penales

      Enfatizó que, en la actualidad los trabajadores del organismo electoral se encuentran en el proceso de capacitación, pues al tratarse de una nueva actividad operativa deben tener claro la logística y el protocolo de acción el día de los comicios.

      "Justamente estamos en intercambio de información con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Ahorita estamos en un primer momento de capacitación, porque es una actividad nueva que el instituto va a comenzar a desplegar", remarcó.

      A reserva de actualizar la información, en las elecciones del 2027 podrían votar alrededor de 5 mil 398 PPL sin sentencia o procesados en penales del estado, según datos del reporte de agosto del Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional del área de Prevención y Readaptación Social de la Segob.

      TE PUEDE INTERESAR

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Cuestionan resultados del Premio Municipal de Fotografía 2026
        Cuestionan resultados del Premio Municipal de Fotografía 2026

        Cuestionan resultados del Premio Municipal de Fotografía 2026

        SLP

        Estrella Govea

        Solicitan revisión del primer lugar y posible conflicto de interés en jurado del certamen

        Iniciará credencialización de las PPL con derecho a votar
        Iniciará credencialización de las PPL con derecho a votar

        Iniciará credencialización de las PPL con derecho a votar

        SLP

        Rubén Pacheco

        Un convenio entre la autoridad electoral y la SSPC permitirá que las y los internos sin sentencia puedan participar

        Ciudad Valles, sin refugio para mujeres víctimas de violencia
        Ciudad Valles, sin refugio para mujeres víctimas de violencia

        Ciudad Valles, sin refugio para mujeres víctimas de violencia

        SLP

        Rubén Pacheco

        La Secretaría de las Mujeres trabaja en proyectos para atender la alerta de violencia en municipios potosinos

        Avala Congreso norma local sobre celulares en escuelas
        Avala Congreso norma local sobre celulares en escuelas

        Avala Congreso norma local sobre celulares en escuelas

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        A partir del 3 de noviembre, los estudiantes de Educación Básica deberán limitar el uso personal en los planteles