Pide arzobispo cerrar el camino a la ofensa

En el Día Internacional de la Mujer, el arzobispo Jorge Alberto Cavazos Arizpe llamó a cerrar el camino a las ofensas y las faltas de respeto a las mujeres, como ocurre en nuestra sociedad, en el mundo y a veces en las familias.

Advirtió que han aumentado los casos de delitos en contra de mujeres en casos concretos, pero también el dolor de las madres buscadoras.

Explicó que se valora la unidad de las mujeres, sobre todo para privilegiar el ejercicio de la libre expresión en la manifestación del dolor y la esperanza por lo que ocurre.

Recordó que la condición de las mujeres no nada más debe recordarse un solo día, porque este mundo también tiene sus deudas con quienes cuidan a diario a sus hijos, sacando sus carismas para aportar con ellos el progreso de la sociedad y eso ocurre invariablemente cuando hay una mujer con intención de que haya progreso.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Aseguró que las potencialidades para el progreso del mundo tienen que ser tarea de todos juntos, a partir de la grandeza y el carisma de la mujer, pero también en general de los seres humanos.

Advirtió que si bien duele cuando un edificio sufre algún maltrato en las manifestaciones, el verdadero dolor se encuentra en el maltrato a las mujeres, pero también en general a las personas con algún grado de vulnerabilidad, ya sea por condiciones de desventaja por cualquier motivación, o por condiciones de pobreza, por mujeres que perdieron a su hijo, aquellas mujeres que fueron condenadas o cualesquiera otras causas que necesitan ayuda.