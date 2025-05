Pide Canirac dar marcha atrás a "ley seca" por elección judicial

Alejandro Espinosa Abaroa, titular de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en San Luis Potosí, afirmó que se envió una carta a la Secretaría General de Gobierno (SGG) con copia al titular del Poder Ejecutivo y la presidenta Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), para solicitar dar marcha atrás a la "Ley Seca", misma que fue anuncia ayer por la Dirección de Gobernación.

Aplicarla, señaló, podría generar pérdidas de un cuarto del ingreso mensual en los comercios que se dedican a la venta de bebidas alcohólicas.

La autoridad gubernamental anunció la prohibición de venta de alcohol durante los días 31 de mayo y primero de junio, debido al proceso electoral judicial del domingo, sin embargo, Espinosa Abaroa confirmó que el gremio restaurantero está preocupado ante la baja de ingresos que representará.

El líder de Canirac respaldó la solicitud de veto, en razón de hay estados que no aplicarán la prohibición, incluso no lo hicieron en las elecciones presidenciales pasadas y se observó que no hubo efectos negativos. También consideró que la estimación de participación ciudadana es baja.

"El 80 por ciento de la venta semanal se obtiene de los días viernes, sábado y domingo, y con la ley, se da en la torre a la cuarta parte del ingreso del mes", ejemplificó.