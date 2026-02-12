Pide Ecología a dueños limpiar sus lotes baldíos

La Dirección de Ecología de Soledad, recordó a las y los propietarios de predios sin construir o habitar, que deben estar al pendiente del estado que éstos guardan para evitar la acumulación de basura y maleza que puedan ser combustible de incendios, pues en caso de que se genere este tipo de siniestros, las sanciones pueden ir de los mil 173.10 a los 234 mil 620 pesos.

Yazmín Johanna Luna Barrios, titular del área, afirmó que constantemente se busca tener contacto con los dueños de predios para recordarles que tienen la obligación de revisar sus propiedades de manera frecuente y mantenerlas limpias, además de protegidas con alguna barda, cerca o cualquier tipo de barrera que impida el acceso a personas extrañas.

Esto, con el fin de evitar la acumulación de basura y el crecimiento de maleza, factores que, usualmente, propician la generación de incendios especialmente en temporadas como la actual cuando se registran vientos fuertes, sol intenso y pastos secos.

La funcionaria aclaró que las multas no son la primera herramienta del listado de sanciones que puede aplicar el área de Ecología, pero que, cuando se trata de un incendio, se evalúa la magnitud de éste y la extensión del predio para determinar la sanción que corresponda, la cual puede ir desde 10 Unidades de Medida y Actualización (UMA), cuyo valor diario actual es de 117.31 pesos, hasta dos mil UMA.

