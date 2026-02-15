Pide el CHE los detalles del Splash

El Consejo Hídrico Estatal de San Luis Potosí, solicitó formalmente a la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (SEGAM) una reunión técnica para revisar el proyecto de rehabilitación y ampliación del "Parque Acuático Tangamanga Splash".

Mediante un oficio dirigido a la titular de la dependencia estatal, Sonia Mendoza Díaz, el organismo plantea la necesidad de analizar, en un marco institucional y técnico, los estudios ambientales relacionados con el proyecto, así como los criterios de autorización aplicados y los mecanismos de supervisión y seguimiento previstos.

En el documento, el Consejo Hídrico señala como punto central conocer el estado que guarda la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), incluidas sus resolutivos, condicionantes y medidas de mitigación.

También pide información sobre los análisis del balance hídrico, la demanda de agua y los posibles efectos acumulativos, en el contexto de la actual situación de estrés hídrico en la región.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El organismo considera que este diálogo permitiría fortalecer la transparencia del proceso, garantizar el acceso a información técnica verificable y generar condiciones para una evaluación integral basada en los principios de prevención, precaución y justicia ambiental.

Asimismo, el Consejo reiteró su disposición para colaborar de manera técnica, objetiva y constructiva con las autoridades estatales, con el objetivo de contribuir a decisiones informadas que prioricen el interés público y la sustentabilidad a largo plazo.