logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CAROLINA HERRERA Y SU NUEVA COLECCIÓN

Fotogalería

CAROLINA HERRERA Y SU NUEVA COLECCIÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Pide el CHE los detalles del Splash

Por Rolando Morales

Febrero 15, 2026 03:00 a.m.
A

El Consejo Hídrico Estatal de San Luis Potosí, solicitó formalmente a la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (SEGAM) una reunión técnica para revisar el proyecto de rehabilitación y ampliación del "Parque Acuático Tangamanga Splash".

Mediante un oficio dirigido a la titular de la dependencia estatal, Sonia Mendoza Díaz, el organismo plantea la necesidad de analizar, en un marco institucional y técnico, los estudios ambientales relacionados con el proyecto, así como los criterios de autorización aplicados y los mecanismos de supervisión y seguimiento previstos.

En el documento, el Consejo Hídrico señala como punto central conocer el estado que guarda la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), incluidas sus resolutivos, condicionantes y medidas de mitigación. 

También pide información sobre los análisis del balance hídrico, la demanda de agua y los posibles efectos acumulativos, en el contexto de la actual situación de estrés hídrico en la región.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El organismo considera que este diálogo permitiría fortalecer la transparencia del proceso, garantizar el acceso a información técnica verificable y generar condiciones para una evaluación integral basada en los principios de prevención, precaución y justicia ambiental.

Asimismo, el Consejo reiteró su disposición para colaborar de manera técnica, objetiva y constructiva con las autoridades estatales, con el objetivo de contribuir a decisiones informadas que prioricen el interés público y la sustentabilidad a largo plazo.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Exhortan a SEGE por caso de acoso en Rioverde
    Exhortan a SEGE por caso de acoso en Rioverde

    Exhortan a SEGE por caso de acoso en Rioverde

    SLP

    Redacción

    El Poder Legislativo pidió acciones inmediatas

    Siete calles en 14 días, reporta Ayuntamiento
    Siete calles en 14 días, reporta Ayuntamiento

    Siete calles en 14 días, reporta Ayuntamiento

    SLP

    Redacción

    Intervienen más de 16 mil metros cuadrados en colonias

    Rosario Castellanos amplía matrícula en SLP
    Rosario Castellanos amplía matrícula en SLP

    Rosario Castellanos amplía matrícula en SLP

    SLP

    Redacción

    La institución pública y gratuita anticipa más de mil 300 estudiantes adicionales por turno.

    Abarrotan módulos de vacunación contra sarampión
    Abarrotan módulos de vacunación contra sarampión

    Abarrotan módulos de vacunación contra sarampión

    SLP

    Redacción

    Continuarán instalados el domingo en horario de 9:00 a 17:00 horas