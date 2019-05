Pide el PAN que la Fiscalía no sea omisa ante denuncias contra Gallardo Juárez

El presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Juan Francisco Aguilar Hernández, demandó al Fiscal General, Federico Garza Herrera y a la Fiscalía General de la República (FGR) resuelva las siete denuncias presentada por el Ayuntamiento de la Capital en contra del ex alcalde, Ricardo Gallardo Juárez y ex funcionarios por presuntos delitos que "alcanzan un daño económico para las y los potosinos de más de 593 millones de pesos, denuncias que parecen haber recibido carpetazo por parte de la autoridad", señaló.

Aguilar Hernández, recordó las principales denuncias que fueron asentadas ante las autoridades de la Fiscalía General del Estado y de la Federación por parte del Ayuntamiento de la Capital y las cuales son la llamada "Nomina Maestra", presentada el 11 de abril de 2019, "la cual consiste en generar la nómina de un empleado, que ya había sido dado de baja y contrario a dejar de emitir el pago quincena tras quincena se iba acumulando, cobrando al final del periodo señalado más de 53 millones de pesos", recordó.

La denuncia se realizó en contra de Jesús Emmanuel Ramos Hernández y Reynaldo Enrique Martínez Tovar, ex tesoreros, de la pasada administración de Ricardo Gallardo Juárez.

La segunda denuncia es "Interapas Axioma" que fue presentada el 23 de abril de 2019, por la contratación de manera irregular a grupo Axioma para que preste el servicio médico hospitalario, sin tener la capacidad para prestar el servicio y con un sobreprecio de 335% en relación al contrato anterior. La suma del fraude, alcanzan los 240 mil millones de pesos.

La tercera denuncia, dijo, es "Interapas Ibarrola y Oseguera" fue presentada el 20 de mayo de 2019, por celebrar un contrato de prestación de servicios profesionales , con la finalidad de gestionar ante el SAT, la compensación, devolución o recuperación de impuestos; una vez logrado esos objetivos, el despacho contable fiscal, recibiría el 32% de lo recuperado, siendo el caso que a pesar de no haber recuperado, ni compensado, ni muchos menos haber obtenido alguna devolución, el despacho cobró hasta 3 millones 963 mil 974 pesos con 32 centavos.

La cuarta denuncia, continuó, es la de "Camino a la Presa" que fue presentada el 18 de febrero de 2019, ante la Fiscalía General de la República, Delegación San Luis Potosí, la cual se debe a una suspensión de parte de un Juzgado Federal, y no obstante esa circunstancia, el cabildo modificó el uso de suelo del terreno; ello porque el terreno en parte es propiedad del ex alcalde Ricardo Gallardo Juárez.

'La quinta denuncia es la de "Fray Diego de la Magdalena" presentada el 1o de abril de 2019, la cual se debe a la asignación de la obra de manera irregular, se anticipa un fraude por la cantidad aproximada de 112 millones de pesos. Cabe destacar que en esta obra no se ejecuta obra y se finiquita de manera anticipada y gobierno municipal le reconoce a empresas contratadas los gastos efectuados'.

'La sexta denuncia es la de "Retención ISPT y no enterada al SAT" presentada el 07 de mayo de 2019, la irregularidad consiste en que durante los años 2017 y 2018 se hicieron las retenciones del ISPT a los trabajadores del ayuntamiento, sin que los mismos fueran enterada o pagados al SAT, lo cual ha generado también un fuerte daño patrimonial al Ayuntamiento; y alcanza más de 180 millones de pesos y en ella se señalan de manera directa al ex alcalde Gallardo Juárez y a los ex tesoreros.'

'La última de las denuncias presentadas es la de "EFOS. 79 Integración Empresarial"; presentada el 15 de mayo de 2019, misma que se basa en los hechos ocurrido entre los meses de enero y febrero de 2017, el tesorero municipal autorizó diversos pagos por un monto de 4 millones 702 mil 19 pesos con 94 centavos, cuyos bienes o servicios no fueron recibidos en el ayuntamiento. Se tuvo conocimiento de que la empresa involucrada, el SAT la tiene considerada como, aquella que simula operaciones.'

Aguilar Hernández consideró que 'ha pasado tiempo suficiente para que tanto la Fiscalía General del Estado, como la Fiscalía General de la República, resuelvan o muestren avance en las investigaciones de las querellas; sin embargo, hasta el momento, todo parece indicar que existe un afán de protección al ex edil, por parte de la Fiscalía del Estado y de la Delegación de la Fiscalía Federal, por lo que estarán exigiendo resultados y avances en las investigaciones', expresó en el comunicado.