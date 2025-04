Pide PRI eliminar cobro de casetas en vacaciones

El Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) propuso eliminar el cobro de peaje en las casetas durante los periodos vacacionales, al considerar que esta medida podría representar un alivio económico para las familias y un incentivo para el turismo regional.

El partido señaló que en estados como San Luis Potosí, viajar hacia destinos turísticos como la Huasteca o Real de Catorce implica un gasto considerable en casetas. “Las casetas para ir a la Huasteca son más caras incluso que para ir a la Ciudad de México. Eliminar el cobro de peaje estimulará a todos los turistas y a que así se anime más gente, porque ya es un ahorro familiar”.

El PRI señala que actualmente existen al menos cinco casetas en operación dentro del estado: Cerritos, Rayón, La Pitaya, Libramiento Ciudad Valles-Tamuín y San Luis-Tamuín. A estas se suman los tramos que conectan con otros estados como Tamaulipas o Nuevo León, que también implican múltiples pagos por peaje.

Afirma el partido que “nada tiene camisa de fuerza. Todos los contratos se pueden resolver si es por el bien del pueblo. Se pueden firmar convenios con las concesionarias para que al menos en vacaciones no se cobre, o se reduzca a la mitad”.

Cuestiona el PRI que el cobro actual no se vea reflejado en el mantenimiento de las carreteras, ya que muchas se encuentran en mal estado. “Tenemos siete años que no reparan una sola carretera o un solo camino y hoy por hoy el mantenimiento de carreteras y el tema carretero pues cada día es más preocupante porque no se tiene otra política pública del gobierno más que de cobrar y cobrar”.