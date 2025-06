Piden a poceños no dejar basura en calles para evitar inundaciones

En prevención de las lluvias que podrían registrarse esta semana, el director de Ecología de Villa de Pozos, Alejandro Leal Espinosa, pidió a la población que evite la acumulación y disposición de residuos sólidos en las calles, siendo esta la principal causa de taponamientos en el drenaje y posterior inundación de algunas zonas del territorio.

Dijo que en algunas jornadas de limpieza, trabajadores municipales han extraído hasta 10 toneladas de desechos de todo tipo de la red de desagüe.

Exhortó a no tirar basura doméstica ni comercial en sitios no autorizados, evitar el abandono de muebles en la vía pública y no quemar residuos en la calle, así como evitar arrojar sustancias líquidas, aceites y grasas en las alcantarillas.

Dentro de lo posible, pidió evitar o reportar cuando animales o personas en situación de calle rompen bolsas de basura, pues de lo que se trata es de impedir que esos desechos sean arrastrados por el agua de lluvia y terminen en la red de drenaje. Asimismo, hizo un llamado a no arrojar residuos sólidos ni líquidos en las alcantarillas.

Leal Espinosa informó que, actualmente, el servicio de recolección de residuos sólidos urbanos pasa una vez al día en las diferentes colonias y fraccionamientos y advirtió que quienes sean sorprendidos realizando malas prácticas en cuestión de disposición de residuos, serán sancionados conforme a los reglamentos vigentes.