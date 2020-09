Piden juicio político contra Almazán Cué

Abogados entregaron esta mañana una solicitud de juicio político en el Congreso del Estado, en contra de Juan Paulo Almazán Cue, ex magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE).

De acuerdo con los promotores, Almazán Cue cometió una falta grave al violar la fracción X del Artículo 169 del Código de Procedimientos Civiles, pues conoció de un asunto que debió haberse excusado, es decir, del proceso de ratificación como juez de control y de tribunal de juicio oral de Ranulfo Rodrigo Cano Vargas, quien resultó no favorecido.

Al respecto, Cano Vargas explicó que presentó un recurso de revisión administrativo ante la decisión del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, del que forma parte Almazán Cue, el cual fue analizado por el Pleno del STJE.

Una vez en el Pleno del Supremo Tribunal, al momento de requerírsele para excusarse del asunto, el magistrado señalado refirió que no estaba impedido de formar parte del mismo porque él había votado en contra, sin embargo, en las actas de la sesión del Consejo, la votación para la no ratificación fue de forma unánime, es decir, no fue por mayoría.

El abogado solicitó a los legisladores, analizar cada uno de los documentos y actas entregadas, a fin de validar la petición que formula la solicitud del procedimiento.