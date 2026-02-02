logo pulso
Piden no atrasar rehabilitación de laterales de la ´57

Por Leonel Mora

Febrero 02, 2026 03:00 a.m.
A

Residentes de Villa de Pozos esperan que la "rehabilitación integral" de las laterales de la carretera 57 no se limite a un mero arreglo cosmético, sino que se traduzca en la reposición total y duradera de la destruida carpeta asfáltica de ambas vías de comunicación.

El pasado 8 de enero, el gobierno poceño anunció que, en coordinación con el Gobierno del Estado se atendería "un rezago histórico y una de las mayores demandas de la ciudadanía": La rehabilitación de ambas laterales de la carretera 57 que comunican al nuevo municipio con la capital del estado.

Casi dos semanas después, el 11 de enero, la actual concejal presidente Martha Patricia Aradillas Aradillas realizó otro evento para dar el banderazo de arranque a los trabajos de limpieza integral de las laterales, sin que hasta ese momento la repavimentación hubiera alcanzado la vía que conduce de Pozos a la capital.

La ruta 57, pero sobre todo sus laterales, son las vialidades de las cuales depende en gran parte la movilidad diaria de miles de poceños a sus centros de trabajo, escuelas, centros de consumo y hogares de familiares, por lo que su rehabilitación total y duradera ya resulta impostergable.

