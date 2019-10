Piden no minimizar las cifras de Inegi sobre inseguridad

Luego de que el INEGI precisara que ocho de cada 10 potosinos se sienten inseguros en la capital del estado, la diputada Beatriz E. Benavente Rodríguez advirtió que estas cifras no deben ser minimizadas por los encargados de combatir la delincuencia en San Luis.

"Siempre salen con el argumento de que no estamos tan mal, que hay estados que están peor, lo cual me parece una postura muy cómoda pero que evade la realidad, me parece que lo importante es comparar a San Luis con el propio San Luis de hace un año, de hace dos o tres años, por ejemplo".

De cualquier modo, dijo que las cifras nacionales no deben pasarse por alto y menos cuando vienen de una fuente seria y de prestigio, como es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Lamentó que precisamente con una percepción de inseguridad al alza, las y los potosinos están actuando cada vez más "por propia mano" en la detención y ajusticiamiento de delincuentes.

"Es el resultado de muchos años en los que la gente ve que los encargados de la seguridad pública no están cumpliendo su función. Además, este fenómeno está creciendo por la existencia de las redes sociales, las cuales están usando los ciudadanos para identificar y ubicar a quienes cometen delitos, dejando de lado el presentar una denuncia formal por los pocos resultados que se obtienen", expresó la legisladora, aunque consideró que en pleno 2019, ejercer la justicia por propia mano "es actuar como cavernícolas".