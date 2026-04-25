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Piden no minimizar pintas con amenazas en planteles

Por Ana Paula Vázquez

Abril 25, 2026 03:00 a.m.
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Piden no minimizar pintas con amenazas en planteles

Los retos virales difundidos en internet pueden detonar hechos graves en escuelas e incluso poner en riesgo la vida de estudiantes, advirtió el presidente de la Comisión de Educación del Congreso del Estado, Crisógono Pérez López, quien pidió no minimizar este tipo de contenidos.

El legislador señaló que asumir que estos casos "no pasarán a mayores" es un error, ya que pueden escalar si no se atienden a tiempo, por lo que insistió en mantener vigilancia permanente en todos los planteles educativos, sin distinción entre públicos y privados.

La advertencia se da luego de que en San Luis Potosí se detectaran mensajes con presuntas amenazas de tiroteo en planteles de nivel medio superior, lo que obligó a activar medidas de seguridad y generó inquietud entre la comunidad estudiantil.

Uno de los casos ocurrió el 17 de abril en el CBTis 121, donde alumnos encontraron en los baños un mensaje que advertía sobre un supuesto ataque armado; días después, en el CBTis 131, se reportó una amenaza similar con otra fecha señalada.

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Pérez López sostuvo que este tipo de situaciones, que pueden estar influenciadas por contenidos en redes sociales, no deben normalizarse, y llamó a autoridades educativas y padres de familia a reforzar medidas preventivas, como revisiones en los planteles para evitar el ingreso de objetos que representen un riesgo.

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