PJE no otorga préstamos a jubilados: Zarazúa Mtz.

Por Rubén Pacheco

Febrero 12, 2026 03:00 a.m.
A
PJE no otorga préstamos a jubilados: Zarazúa Mtz.

Es falso que se esté solicitando constancias de situación fiscal a personal jubilado, como requisito para autorizar préstamos, porque el Poder Judicial no otorga los mismos, afirmó Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE).

Este miércoles, trabajadores jubilados del Poder Judicial del Estado denunciaron que se les solicita constancias de situación fiscal para autorizar nuevos empréstitos, documento que el propio Servicio de Administración Tributaria (SAT) ya declaró que no se debería solicitar en más de una ocasión.

La magistrada presidenta refirió que luego de conocer la denuncia pública, solicitó información al respecto al Órgano de Administración, instancia autónoma que estableció la falsedad del señalamiento.

Adujo que tal vez los denunciantes se refieran a un requerimiento solicitado por la Dirección de Pensiones del Estado (DPE), pues dicha instancia del Gobierno del Estado es la responsable de atender tales solicitudes.

"Pero por parte de Poder Judicial del Estado no estamos solicitando nada de esas cuestiones (...) no, no con Supremo Tribunal (no otorgamos préstamos a los trabajadores)", manifestó la entrevistada.

