PJE no otorga préstamos a jubilados: Zarazúa Mtz.
Es falso que se esté solicitando constancias de situación fiscal a personal jubilado, como requisito para autorizar préstamos, porque el Poder Judicial no otorga los mismos, afirmó Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE).
Este miércoles, trabajadores jubilados del Poder Judicial del Estado denunciaron que se les solicita constancias de situación fiscal para autorizar nuevos empréstitos, documento que el propio Servicio de Administración Tributaria (SAT) ya declaró que no se debería solicitar en más de una ocasión.
La magistrada presidenta refirió que luego de conocer la denuncia pública, solicitó información al respecto al Órgano de Administración, instancia autónoma que estableció la falsedad del señalamiento.
Adujo que tal vez los denunciantes se refieran a un requerimiento solicitado por la Dirección de Pensiones del Estado (DPE), pues dicha instancia del Gobierno del Estado es la responsable de atender tales solicitudes.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
"Pero por parte de Poder Judicial del Estado no estamos solicitando nada de esas cuestiones (...) no, no con Supremo Tribunal (no otorgamos préstamos a los trabajadores)", manifestó la entrevistada.
no te pierdas estas noticias
GCE reporta calma en la Central de Abastos tras disturbios
Redacción
Autoridad estatal informa que no hay lesionados graves y que cinco personas fueron detenidas.
Gama exige justicia por asesinatos en Villa de Reyes
Redacción
Exige que la FGE investigue y, de haber delitos federales, la FGR atraiga el caso
Ruth González apoya jornada laboral de 40 horas
Redacción
Senadora por SLP apoya reforma para disminuir jornada semanal.