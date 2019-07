Planea Ayuntamiento capitalino rentar 210 vehículos

La Tesorería municipal formalizó ante la comisión de Hacienda del Cabildo la solicitud para dictaminar la adquisición de 210 vehículos bajo el criterio de arrendamiento, que requerirán un ejercicio presupuestal de 118 millones de pesos antes de que concluya el año.

Entre estos se encuentran cuatro ambulancias que serán destinadas a la Unidad Municipal de Protección Civil y a las 3 delegaciones, tres camiones grúa para la Dirección de Servicios Municipales y en particular para Alumbrado Público, cuatro motocicletas cuadrunner para la Dirección General de Seguridad Pública Municipal, 6 camionetas estacas para la Dirección de Ecología y para la Dirección de Servicios Municipales, 56 camionetas pick up para uso de patrulla en Seguridad Pública Municipal y 40 automóviles sedán para patrulla.

La adquisición incluye también 6 camionetas pick up de cabina regular para las áreas de Parquímetros, Plazas y Mercados y Servicios Municipales; tres camionetas pick up doble cabina para las áreas de Educación, la Delegación de La Pila y Servicios Municipales, 5 pipas para la Dirección de Desarrollo Social y un total de once vehículos tipo sedán, dos de ellos para la Dirección de Comunicación Social, tres para la Dirección de Ecología, una para la Dirección de Educación, una para la Delegación de La Pila, dos para Plazas y Mercados, uno para Secretaría General y dos para Sindicatura.

El procedimiento incluye además dos camionetas tipo van de más de diez pasajeros que serán destinadas para la Delegación de La Pila y otra para la Coordinación de Regidores; 5 grúas de canastilla, de las cuales dos serán destinadas para el área de Ingeniería Vial de Seguridad Pública Municipal y tres para la Dirección de Servicios Municipales y el último punto de la propuesta incluye la adquisición de tres grúas de arrastre de vehículos para la Policía Vial.