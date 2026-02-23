logo pulso
Planean contratar a 100 custodios

El trabajo es tanto para hombres como para mujeres

Por Rubén Pacheco

Febrero 23, 2026 03:00 a.m.
A
Planean contratar a 100 custodios

Para este año, se prevé contratar alrededor de 100 custodios, a fin de cubrir el déficit existente en los cinco Centros Estatales de Reinserción Social (Cereso), informó Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Recordó que el martes pasado la dependencia, a través de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, emitió la convocatoria de ingreso a los cursos preparatorios de formación para policías penitenciarios.

Refirió que el reclutamiento y la formación se realizará en la Academia de la Seguridad y Protección Ciudadana, cuya certificación correrá a cargo del gobierno federal.

El mando policial complementó que la convocatoria va dirigida a hombres y mujeres. En el caso de ellas, para trabajar en el penal capitalino de La Pila o en Xolol, en el municipio de Tancanhuitz.

"Queremos los más que se puedan para reforzar ese lugar (la cárcel). Nosotros estamos pensando en unos 100 que puedan acercarse porque la convocatoria va a durar aproximadamente un mes", expuso.

En entrevista, Juárez Hernández destacó que derivado de los recientes incrementos y bonos autorizados por el Gobierno del Estado, un custodio puede obtener un salario mensual de 25 mil pesos.

