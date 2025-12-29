Plantas de ornato, sin daños significativos

A diferencia de años anteriores, durante la presente temporada decembrina no se han registrado daños significativos en las plantas de ornato colocadas en espacios públicos de la ciudad, informó el titular de la Dirección de Servicios Municipales del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Christian Azuara.

El funcionario destacó que, salvo un incidente menor, las áreas verdes y jardineras instaladas como parte de los adornos navideños han sido respetadas por la ciudadanía. "La verdad es que hemos tenido muy bien comportamiento; el único daño que tuvimos fue en San Miguelito", señaló.

De acuerdo con el reporte oficial, el daño ocurrió en una jardinera ubicada frente a una escuela del barrio de San Miguelito, presuntamente al momento de la salida de los alumnos, donde únicamente se afectó una de las áreas con plantas. Fuera de este hecho aislado, no se han presentado mayores afectaciones.

Christian Azuara recordó que en administraciones pasadas sí se registraron daños importantes a la ornamentación vegetal, particularmente en el Jardín Colón, lo que contrasta con el balance positivo que se tiene este año en materia de cuidado del mobiliario y las plantas colocadas por la temporada navideña.

En cuanto a la decoración decembrina, el titular de Servicios Municipales resaltó que se ha continuado con los trabajos de iluminación y ambientación en distintos puntos de la ciudad, como la Calzada de Guadalupe, donde se instaló iluminación y elementos en la postería, con el objetivo de generar espacios agradables para el tránsito peatonal.

De acuerdo con la dependencia municipal, desde finales de noviembre la dependencia realizó una licitación para la adquisición de nuevos adornos y plantas, cuya colocación inició esta semana. En total, se instalaron alrededor de tres mil plantas de nochebuena en jardines de Tequis, San Juan de Dios, San Francisco, Plaza de Armas, El Carmen y San Miguelito, así como en la Unidad Administrativa Municipal y el Palacio Municipal.