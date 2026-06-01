Plasman en bellas imágenes historiadel Mercado Hidalgo

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El talento y el arte de curar historia, forman parte desde este domingo, de los muros de la planta alta del Mercado Hidalgo. Fotógrafos potosinos montaron una galería que da cuenta de la historia y el estado en que se encuentra el mayor centro de abasto popular del centro histórico, en 2026, a 81 años de historia.

El colectivo denominado Click Potosí salió de las galerías tradicionales de arte para poner su trabajo, esta vez de la historia de un mercado, a consideración de quienes van a consumir o admiran el arte de la fotografía.

Los fotógrafos acordaron montar la exposición, luego de dialogar con la directiva del Colectivo 5 de Mayo de Locatarios del Mercado Hidalgo.

Andrea Arriaga Luna, integrante del colectivo Click Potosí, precisó que el estilo de trabajo es la recuperación histórica de lugares de interés y ahora tocó su turno al Mercado Hidalgo con motivo de su aniversario. Se trata de un colectivo de fotografía de calle.

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Precisa que el trabajo particular del Mercado Hidalgo se refiere a la recuperación de la fotografía ancestral, sobre todo porque no cualquiera continúa dejando su trayectoria y no cualquiera ha pasado los 81 años en el mercado.

Claudio Pineda Aguilar como presidente y Francisco Javier Hernández como secretario del Colectivo 5 de Mayo de locatarios del Mercado Hidalgo, anunciaron que la exposición fotográfica permanecerá por un mes en los muros de la planta alta, con posibilidades de enriquecer con fotografías que los propios comerciantes aporten.