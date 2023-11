Pleito Serrato-Torres es “politiquería”: RG

“Yo no voy a opinar en ese tema, la verdad es que es pura politiquería”, dijo el gobernador Ricardo Gallardo, respecto a los señalamientos de Leonel Serrato Sánchez, extitular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), en contra de miembros de su gabinete.

Recientemente Serrato Sánchez atribuyó la presentación de un juicio político en su contra a Héctor Serrano Cortés, dirigente estatal del PT, José Luis Fernández Martínez, diputado del PVEM y José Guadalupe Torres Sánchez, secretario general de gobierno del estado.

Ricardo Gallardo puntualizó que quien critique las acciones de su administración puede hacerlo por algo que “valga la pena” y que no sean mentiras, porque de lo contrario no se pronunciará.

“Yo siempre les he dicho, yo no me voy a meter en pleito de nadie, de ninguna comadre, de ningún compadre, de nada, de nada”, recalcó.