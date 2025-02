Población sólo presenta quejas genéricas: C. I.

La Contraloría Interna del Ayuntamiento de Soledad revisa periódicamente el actuar de los servidores públicos, señaló la titular del área, Beatriz Carranza Betancourt, quien refirió que, a la fecha, no tienen informes ni resoluciones definitivos, pero sí algunos casos en investigación de quejas hacia el personal.

Explicó que el proceso de la contraloría es primero realizar una investigación, allegarse de los documentos y actuaciones y después emitir una resolución que derive en un informe de presunta responsabilidad.

Entre las quejas recibidas de ciudadanos, están las que señalan un mal servicio por parte del personal de algunas áreas municipales.

Mencionó el caso de Comercio Municipal, donde se quejaron de la falta de una solución rápida y de un buen trato, entre otras quejas como la obstrucción de la vía pública con objetos o la basura en algunas áreas.

“No identifican a los servidores públicos; no sabemos si la ciudadanía tiene temor o si realmente es cierto, pero no los identifican con nombres o descripción física; únicamente dicen que se tardan en hacer los procesos, pero no nos hablan del trámite específico. Son comentarios muy generales, y lo que hacemos es brindar recomendaciones a las áreas que brindan servicios directos a la población”

Dijo que la atención que el gobierno municipal brinda a la ciudadanía es lo más importante, principalmente que estén a gusto con los servicios que se les brinden, y de haber alguna queja, la gente puede hacerlo a través de los buzones que hay en los distintos departamentos de la administración municipal.

“Todavía nos encontramos realizando una investigación; no podemos definir si va a haber sanciones. Se conmina a todos los servidores públicos a que cumplan en tiempo y forma con todos sus deberes y obligaciones.”