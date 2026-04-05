Pocas multas por mal manejo de desechos

A pesar de las constantes quejas y denuncias de vecinos por la acumulación de basura y mala disposición de residuos sólidos en distintas zonas de la capital potosina, como es el caso emblemático del Río Paisanos, la Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos del Municipio de San Luis Potosí ha emitido únicamente 45 sanciones por esta problemática desde el ejercicio 2021 hasta la fecha.

Acciones de la autoridad

Así lo revela la respuesta oficial emitida por la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento, con número de folio PNT 240474426000085, derivada de la solicitud de información pública, en la que se pidió la cantidad de sanciones emitidas por mala disposición de residuos a través de la Dirección de Gestión Ecológica y de Manejo de Residuos desde el 2021 a la fecha, así como el estatus de las mismas y se ejecutó algún tipo de multa.

En el documento informa que se tiene registro de un total de 45 infracciones por sanciones emitidas por mala disposición de residuos sólidos urbanos desde el año 2021.

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La dependencia señala que la mayoría de estas sanciones se encuentran aún en proceso, lo que implica que no se ha concretado el pago de multas ni se ha ejecutado algún tipo de medida correctiva en la gran mayoría de los casos. De forma específica apenas 8 sanciones generaron un pago por multa, lo que representa el 17.7 por ciento del total, mientras que el estatus del resto se encuentra en proceso de acuerdo con la información entregada por la dependencia municipal.

Impacto en la comunidad

Esta baja cifra de sanciones contrasta fuertemente con la percepción ciudadana y las reiteradas denuncias que se registran en colonias y zonas como el Río Paisanos, donde vecinos han documentado de manera constante tiraderos clandestinos, acumulación de basura en cauces y falta de recolección oportuna, afectando la salud pública, el medio ambiente y la imagen urbana.

La respuesta oficial destaca que la Dirección es la responsable de "vigilar, evaluar y controlar el sistema de limpieza, recolección, transporte, traslado y disposición final de los residuos sólidos no peligrosos y el aseo público", así como de gestionar acciones en materia ecológica y de desarrollo sostenible. Sin embargo, los números revelados muestran una actuación limitada.