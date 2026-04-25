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Poceños reclaman más atención vial en puntos críticos

Por Samuel Moreno

Abril 25, 2026 03:00 a.m.
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Poceños reclaman más atención vial en puntos críticos

Habitantes del municipio de Villa de Pozos manifestaron su inconformidad ante la escasa presencia de elementos de tránsito en puntos clave de alta afluencia vehicular, como la carretera 57, Bosque de las Flores y diversas laterales que registran severas complicaciones de movilidad, particularmente en horas pico.

De acuerdo con testimonios recabados, el tráfico pesado en las laterales de la carretera federal 57 se ha intensificado en las últimas semanas, generando retrasos prolongados, embotellamientos constantes y riesgos para peatones y automovilistas. Señalan que la ausencia de agentes viales agrava la situación, al no existir control en cruces conflictivos ni orientación para desahogar la circulación.

La problemática se enmarca en los trabajos de rehabilitación integral que actualmente se desarrollan sobre 12 kilómetros de las laterales de la vía federal, en el tramo que va del Circuito Potosí al Eje 128. Estas obras, ejecutadas por la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop), buscan mejorar la infraestructura vial; sin embargo, vecinos consideran que no se han implementado medidas suficientes para mitigar el impacto durante su ejecución.

Automovilistas refieren que zonas como Bosque de las Flores se han convertido en cuellos de botella, donde la carga vehicular supera la capacidad de las vialidades alternas. A esto se suma la circulación de transporte pesado, lo que ralentiza aún más el flujo y eleva el riesgo de incidentes.

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Aunque la Seduvop ha informado que los trabajos podrían concluir en junio, los ciudadanos demandan acciones inmediatas, como la asignación de más elementos de tránsito y la implementación de operativos viales temporales que permitan reducir el caos y mejorar la seguridad en la zona mientras finaliza la obra.

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