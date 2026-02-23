Pocos municipios recibirán Faismun

La distribución del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (Faismun) 2026 destinará la mayor parte de sus 2 mil 822 millones de pesos a municipios indígenas y con altos niveles de pobreza extrema en la Huasteca, lo que concentrará recursos históricos en una sola región del estado.

El municipio con mayor asignación será Tamazunchale, con más de 217 millones de pesos, seguido por Aquismón y Xilitla, todos catalogados con rezago social elevado.

El esquema de reparto, basado en indicadores de pobreza extrema y carencias sociales, deja en segundo plano criterios como densidad poblacional o presión urbana. Así, el municipio de San Luis Potosí recibirá poco más de 97 millones de pesos, pese a concentrar la mayor población del estado.

El acuerdo establece que los recursos deberán aplicarse exclusivamente en infraestructura básica, como agua potable, drenaje, electrificación y vivienda, dirigida a población en situación vulnerable. Sin embargo, el volumen de recursos asignado a ciertos municipios también implica un desafío en materia de planeación, ejecución y supervisión, especialmente en

demarcaciones con limitada capacidad administrativa.

Un caso particular es Villa de Pozos, que accederá a 26 millones de pesos mediante un esquema extraordinario, al no contar con antecedentes estadísticos propios tras su reciente creación.

Con una bolsa millonaria concentrada en pocos municipios, el principal reto para 2026 no sólo será abatir rezagos históricos, sino garantizar que los recursos se traduzcan en obras verificables y en mejoras reales para la población objetivo.