Necesita SUTSGE una elección abierta

El Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de Gobierno del Estado (SUTSGE) deberá renovar su dirigencia en votación abierta, porque así lo ordenan los estatutos, aseguraron trabajadores que dijeron esperar que la convocatoria de renovación salga en tiempo y forma.

Precisaron que se tiene que aprovechar que, en última instancia, el Poder Judicial otorgó la suspensión definitiva y el amparo para obligar a la toma de nota.

Lilia Pérez es la secretaria de trabajo y conflictos, pero los cargos no son hereditarios y por lo tanto piden que se abra la elección con la consigna de que, sin importar el resultado, el sindicato no salga desunido.

Precisaron que tiene que haber una elección democrática.

Denunciaron que anda metiendo mano un exempleado que fue despedido por enfrentar una denuncia de acoso y que trabajó en la Secretaría de Desarrollo Urbano Vivienda y Obras Públicas (Seduvop), Martín N., demandado por la señora Marichuy, y ya no trabaja para gobierno, pero aseguran que es cercano a la secretaría de trabajo y conflictos.

Advirtieron que Martín N. ya no tiene nada qué ver con el sindicato mayoritario ni trabaja ahí.

Recordaron que el dia que Bernardina Lara falleció, se le dio la suspensión definitiva donde se pide que se tome nota, pero al mismo tiempo se desató una campaña de intimidación a trabajadores de Gobierno del Estado, que hasta ahora no ha cesado.

“Lo que menos queremos los trabajadores es una guerra, queremos unidad y respeto a los estatutos. Tenemos 30 días hábiles, a partir de la falta de Nina, el 25 de marzo, para resolver la organización de las elecciones”.

Aseguraron que no hay ataques personales a Lilia, sino que se pide elección limpia. “De por si el gobierno tiene con el pie en el cuello al sindicato y ahora no nos podemos prestar a su juego sucio. Se debe advertir que hablar a nombre de Bernardina es usar el nombre de alguien que ya no tiene voz”.