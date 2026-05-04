Policía de San Luis,más de 9 puntos arriba de la media nacional

La Policía Municipal de San Luis Capital se posiciona por encima del promedio nacional en niveles de confianza ciudadana, de acuerdo con la más reciente medición del Inegi, al alcanzar un 58.1%, lo que representa 9.2 puntos porcentuales más que la media de las policías municipales del país, situada en 48.9%.

Este resultado coloca a la corporación capitalina en una condición favorable frente a las 91 ciudades evaluadas en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU).

Este indicador es reflejo del fortalecimiento institucional impulsado por el Gobierno Municipal del Alcalde Enrique Galindo Ceballos en los últimos años, con una policía mejor equipada, profesionalizada y con mayor cercanía a la ciudadanía.

La consolidación de mecanismos de participación social ha permitido generar confianza y mejorar la comunicación entre la población y la autoridad.

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En términos de percepción, la Policía Municipal enfrenta un reto estructural que comparten todas las corporaciones locales del país, ya que de manera histórica las policías municipales se ubican por debajo de instituciones federales en los niveles de confianza ciudadana, como parte de una tendencia nacional sostenida.

Aun con ese contexto, San Luis Capital mantiene indicadores por encima de la media, lo que confirma avances importantes en la estrategia de seguridad pública municipal y

en la construcción de una policía más cercana y confiable.

El Gobierno Municipal refrenda su compromiso de continuar fortaleciendo a la Policía Municipal y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Luis Capital, con el objetivo de seguir mejorando la percepción ciudadana y consolidar resultados en materia de seguridad pública.