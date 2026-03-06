Policías reciben más del estándar salarial

Luego de que el Congreso del Estado aprobara una reforma constitucional que establece un salario mínimo mensual de 14 mil pesos netos para los integrantes de las corporaciones de Seguridad Pública Municipal en los 59 ayuntamientos de San Luis Potosí, la policía de la capital ya se encuentra por encima de ese estándar salarial.

La modificación obliga a los municipios a garantizar ese ingreso mínimo, incluir partidas específicas en sus presupuestos y rendir cuentas sobre su cumplimiento, además de asumir responsabilidades administrativas en caso de incumplimiento.

En el caso de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Ayuntamiento de San Luis Potosí, los elementos que concluyen y aprueban el Curso de Formación Inicial ingresan a la corporación con un sueldo mensual superior a los 14 mil pesos.

A ello se suman prestaciones superiores a las de ley, entre ellas estabilidad laboral, vacaciones cada seis meses, prima vacacional dos veces al año, servicio médico, seguro de gastos médicos, seguro de vida e inscripción al Infonavit. También cuentan con oportunidades de ascenso mediante promociones internas y capacitación constante impartida por instancias nacionales e internacionales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Sin embargo, la realidad en otros municipios del estado dista de ser homogénea. Antes de la reforma, autoridades estatales reconocieron que existía una marcada disparidad salarial entre corporaciones municipales, con policías que percibían apenas entre seis mil y hasta 17 mil pesos mensuales dependiendo del municipio.

Incluso, el propio gobierno estatal advirtió que en más de 30 ayuntamientos los elementos de seguridad municipal llegaban a ganar alrededor de seis mil pesos al mes, situación que calificó como precaria y que, además, incrementa el riesgo de corrupción o infiltración del crimen organizado.

En contraste, algunos municipios han logrado mejorar sus condiciones laborales. Por ejemplo, en Ahualulco el salario promedio de un policía municipal ronda los 15 mil pesos mensuales, aunque las autoridades locales reconocen que aún enfrentan problemas de rotación de personal y falta de elementos.

La reforma constitucional aprobada recientemente busca precisamente reducir esas brechas salariales entre corporaciones municipales y garantizar condiciones mínimas para todos los policías del estado.