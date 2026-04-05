Poliomelitis y parotiditis podrían reaparecer

El rezago en los esquemas de vacunación mantiene abierto el riesgo de que reaparezcan enfermedades prevenibles como la poliomielitis y la parotiditis, mientras en el país ya se registra un incremento en casos de sarampión, tosferina y tuberculosis, advirtió la presidenta de la Comisión de Salud del Congreso del Estado, Frinné Azuara Yarzábal.

La falta de cobertura acumulada en años recientes ya refleja consecuencias en el resurgimiento de padecimientos que permanecían bajo control, por lo que el riesgo no se limita a los casos actuales, sino a la posible aparición de otros virus y bacterias contemplados dentro de la cartilla nacional de vacunación.

En el caso de la tuberculosis, expuso que el avance de la enfermedad también está vinculado con condiciones como la desnutrición, lo que amplía el impacto del problema en materia de salud pública. Añadió que la detección tardía favorece complicaciones médicas y eleva la posibilidad de resistencia a tratamientos.

Frente a este panorama, urgió a la población a revisar sus cartillas y completar las dosis faltantes, al advertir que el rezago heredado por campañas incompletas ya está generando efectos visibles en el país.

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Sostuvo que reforzar las Semanas Nacionales de Vacunación será clave para contener el avance de enfermedades que habían dejado de figurar entre las principales alertas sanitarias.