Por falta de documentación en el IMSS, tardan 7 horas en entregar cuerpo

Familiares de María de Jesús N., derechohabiente del IMSS fallecida esta tarde, denunciaron que en el Hospital General No. 50 de Especialidades, el personal médico-administrativo tardó poco más de siete horas en entregarles el cuerpo por la falta de un documento para la emisión del acta de defunción.



Los denunciantes narraron que la adulta mayor ingresó el 11 de mayo pasado, y tras varias complicaciones, falleció este domingo a las 14:09 horas.

Refirieron que luego de recibir la noticia del fallecimiento, solicitaron el trámite de liberación del cadáver, a fin de que la funeraria acudiera a pasar por el mismo, sin embargo, pasaron las horas y no les comunicaban nada al respecto.

Lamentaron que en un hospital de alta especialidad como la clínica No. 50, no se cuente con dicha documentación, la cual es indispensable para no generar revictimización en las personas cercanas al paciente fallecido.

Reportaron que pasadas de las 21:20 horas "por arte de magia", apareció la documentación y al parecer la gestión de la entrega del cuerpo ya se está llevando a cabo.

"La mayor tardanza fue porque no encontraban en todo el hospital