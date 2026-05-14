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Por los menos diez municipios ocultan su nómina

Una omisión en el rubro de transparencia

Por Rubén Pacheco

Mayo 14, 2026 03:00 a.m.
A
Por los menos diez municipios ocultan su nómina

De los 59 ayuntamientos del estado de San Luis Potosí, al menos 10 no cumplen con la publicación de información de nómina y otros rubros de transparencia, denunció Christian Joaquín Sánchez Sánchez, titular de la Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios (CEFIM).

Ante ello, el funcionario estatal alertó que se desconoce si existen presidentes municipales con prácticas de nepotismo, es decir, llevar a cabo contrataciones a familiares para laborar en la administración.

Aunque afirmó la existencia de 10 casos con tales irregularidades en rendición de cuentas, matizó que no es facultad de la CEFIM tener información de ello, tiene conocimiento de la opacidad municipal.

Aunque la extinta Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) es la responsable, Sánchez Sánchez consideró que el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) puede tener información al respecto.

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"Desafortunadamente hay personajes que se creen dueños de la verdad y no les interesa abrirse a conocer más, y esto es lo que sucede en muchos ayuntamientos (...) hay ayuntamientos que no han informado la nómina", reclamó.

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