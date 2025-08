¿Por qué se inunda el paso a desnivel de Manuel José Othón?

Luego de que este lunes, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital potosina informó sobre el cierre vehicular del desnivel en el puente Manuel José Othón, debido a la acumulación de agua, las autoridades municipales informaron que esta situación se debe a los mantos freáticos de la zona.

"Es un problema histórico, los mantos freáticos suben, no ha llovido, curiosamente los últimos días que llovió no se inundó porque se hizo un gran trabajo de desazolve, pero contra los mantos freáticos no podemos hacer mucho", así lo señaló el alcalde de la capital potosina Enrique Galindo Ceballos.

Galindo Ceballos afirmó que la zona del Montecillo ha sido afectada por esta situación, pues explicó que incluso lotes baldíos se han visto inundados por el incremento de los niveles de agua provocados por los mantos freáticos.

Ante esto, afirmó que ya se solicitó al ingeniero Eustorgio Chávez Garza, titular de la Dirección de Obras Públicas del ayuntamiento capitalino, y al Organismo Operador de Agua (Interapas) que realicen un diagnóstico al respecto para decidir qué hacer al respecto.

"Insisto, recientemente en las inundaciones ya no nos daba lata, incluso fue más el puente Río Españita o el Río Santiago que el Othón o el Pemex o el Puente Naranja, que eran los que se inundaban", concluyó el edil.