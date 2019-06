Postura sobre cambio de identidad demuestra que iglesia no profesa amor: ONG´s

Las declaraciones de la iglesia sobre el cambio de identidad, demuestran que no profesan ese amor que su fe tanto clama, aunado a ello, no deberían hablar de moral cuando padecen problemas de pederastia, juzgaron Organizaciones no gubernamentales (ONG) de mujeres trans.

A través de su semanario, la Arquidiócesis potosina juzgó que el cambio de identidad del hombre "es algo violento", cuyo "capricho" ha sido favorecido por la tecnología y que va en contra de los principios de Dios.

Bárbara Irazamy Portillo Vázquez, presidenta de Inclusión e Igualdad San Luis A.C., declaró que es inadmisible es que el clero tenga injerencia en asuntos correspondientes al estado mexicano.

Reportó que desde el acceso al cambio de identidad, aprobado hace unos días, la ONG registra 32 acompañamientos de personas, 80 por ciento de mujeres trans y 20 por ciento de hombres trans.

"Todas las personas tenemos el derecho al libre desarrollo de la personalidad, ahora también gozamos del derecho a la identidad legal y con la concordancia sexo genérica las personas trans podrán comenzar una vida más digna", comentó.

Por separado, Olympia Palomo Moreno, presidenta de Colectivo por la Diversidad Sexual y Equidad de Género A.C., valoró que "se supone", la iglesia católica es la fe del amor, sin embargo, en San Luis solo ha demostrado que manipula con odio e intolerancia.

La activista reportó que la asociación civil después de la citada reforma de la ley de Registro Civil, tiene seguimiento de 10 asuntos, la mayoría son varones trans –a diferencia de la otra ONG-.

"Son líderes de fe que están polarizando las opiniones dentro de la sociedad potosina y lo único que han logrado es dividir y generar odio (...) Lo único que están haciendo es alejar a la población", concluyó.