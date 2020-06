Potosina se titula vía virtual en la UNAM

Ante la nueva normalidad generada por la COVID-19, que impactó en el ámbito educativo, la joven Victoria Mariana González Arrendondo, a través de la plataforma Zoom, realizó su examen de titulación de la Maestría en Derecho por la Universidad Autónoma de México (UNAM), obteniendo el grado académico con mención honorífica.

Sin un auditorio o un aula educativa física, el 4 de junio pasado Victoria Mariana fue citada a las 12:30 horas en un salón virtual de Zoom, a fin de verificar la calidad y eficiencia de señal de Internet, así como ejecutar varias pruebas antes de la evaluación.

En punto de las 13:00 horas, acompañada de sus sinodales asignados y el director de la Facultad de Derecho de la UNAM, la ahora maestra en Derecho expuso tres tesinas, mediante la modalidad del Examen General de Conocimientos.

Destacó que durante el protocolo escolar no se presentó ninguna falla técnica, aunado a que, tanto ella como los catedráticos se desenvolvieron con tranquilidad como si fuese de forma presencial.

Exteriorizó que, pese a ser una sesión online, decidió seguir con el protocolo tradicional, por lo cual, portó traje y zapatillas. El comedor de su casa fue el lugar adaptado como sala para su evaluación.

"La verdad me dieron libertad en el tiempo para exponer (...) Inició el examen, me pidieron que expusiera y lo hice en alrededor de 45 minutos y el resto se trató de réplicas, donde los sinodales me estuvieron preguntando sobre los trabajos, y fue esta la dinámica", comentó.

Frente a situaciones como la contingencia sanitaria, evaluó que en el futuro las personas que buscan desarrollar sus competencias deberán ser más disciplinadas, más autodidactas y con gran capacidad de adaptación.