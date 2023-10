Potosinos viven "película de terror" por Otis en Acapulco

Potosinos que asistían a una convención minera cuando el huracán Otis impactó el puerto turístico, vivieron horas de pánico la madrugada del miércoles, cuando su hotel sufrió daños destructivos, pero ellos lograron salir sin afectaciones en su integridad física.

En un caso, los asistentes se resguardaron en el sótano del hotel. Un aviso de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México informó que asistentes y periodistas de 11 entidades que asistieron al encuentro salen hoy de Acapulco por tierra, buscando llegar a Chilpancingo.

La agencia de noticias AP envío una nota sobre las consecuencias del paso del devastador huracán.

En ella cita el caso de Alicia Galindo, una habitante de la capital potosina, que informa que sus padres y un hermano, también potosinos, lograron comunicarse con ella para notificarle que estaban a salvo.

Le relataron que la peor parte ocurrió entre la 01:00 y las 03:00 horas del miércoles. "Estuvo fatal, de muerte, de película de terror. Casi sentíamos que nos moríamos. De plano, nos despedimos de la familia que se quedó en San Luis", relató la madre.

Explicó que las ventanas de su hotel, el Princess Acapulco, ubicado a pie de playa, empezaron a romperse, los pisos se quebraron, las puertas cayeron, los pasillos del hotel se colapsaron y todo volaba en varias direcciones.

Afortunadamente, contó, salieron con bien esa noche. También indicó que lograron comunicarse a San Luis gracias a que consiguieron una conexión satelital que les prestaron por dos minutos, pero la comunicación era difícil porque "no tenemos señal, no tenemos líneas, no tenemos WiFi, no tenemos nada".

Otro caso conocido por Pulso fue el de un asistente potosino a la misma convención del que sus familiares no sabían nada hasta la mañana de este jueves.

Afortunadamente se reportó para relatar que los huéspedes del hotel en el que estaban, el Fiesta Americana Villas Acapulco, se guarecieron en el sótano del hotel hasta que pasó la tormenta. Salieron hoy, sin daños a su integridad.

