Pozos fortalece sentido de pertenencia e identidad

En el marco de su consolidación como municipio de reciente creación, el gobierno de Villa de Pozos, busca fortalecer el sentido de pertenencia entre la población durante la próxima Semana Santa 2026, apoyándose en su historia y en tradiciones centenarias como la Procesión de las Cruces, una de las celebraciones religiosas más representativas de la cabecera municipal.

La presidenta concejal Patricia Aradillas señaló que, aunque se trata de una demarcación nueva en lo administrativo, cuenta con un pasado amplio y una vida comunitaria profundamente arraigada, por lo que las actividades de la Semana Mayor se plantean como una oportunidad para reforzar la identidad colectiva y promover que los habitantes permanezcan en su propio territorio.

La Procesión de las Cruces que congrega a familias enteras y visitantes forma parte de las expresiones religiosas más antiguas de la zona y se ha convertido en un símbolo de cohesión social, por lo que autoridades municipales afinan detalles organizativos para su adecuada realización en los próximos días.

Además, el municipio prepara una agenda complementaria que incluye un desfile de primavera, instalación de altares, presentaciones artísticas, actividades deportivas y espectáculos dirigidos a la convivencia familiar, con el propósito de ofrecer alternativas recreativas dentro de la cabecera municipal.

De acuerdo con la Dirección de Turismo, se prevé una afluencia favorable tanto de habitantes como de visitantes de la zona metropolitana de San Luis Potosí y municipios cercanos; sin embargo, el énfasis estará en que la población local disfrute las celebraciones en Villa de Pozos y contribuya al consumo interno, como parte del proceso de construcción de identidad de un municipio nuevo, pero con tradiciones profundamente arraigadas.