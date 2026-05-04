Pozos mantiene labores de limpieza en panteones
El gobierno de Villa de Pozos, inició las labores de limpieza y mantenimiento de los panteones municipales de camino al próximo domingo 10 de mayo, fecha en la que numerosas personas visitarán los camposantos para recordar a las madres ya fallecidas.
Debido a las lluvias más recientes, el deshierbe de los espacios es la tarea más complicada de ejecutar, además de la recolección de residuos sólidos urbanos.
Edwing Guillermo Bárcenas Camacho, responsable del área de Cementerios Municipales, aclaró que los trabajos de limpieza y mantenimiento son permanentes, pero que, cuando se acercan fechas especiales, este tipo de actividades se refuerzan.
Entre otras cosas, se han recolectado dos toneladas de basura en los panteones municipales y se han realizado adecuaciones en las piletas del panteón ubicado en la cabecera municipal.
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El año pasado, el cementerio ubicado en la Tercera Privada de Hermenegildo Galeana fue escenario de una misa conmemorativa para las madres fallecidas, la cual se celebró a las 9:00 de la mañana, sin embargo, no se ha confirmado si este año también habrá servicios religiosos en dicho espacio el próximo domingo 10 de mayo.
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