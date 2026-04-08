Pozos no cuenta con el número de visitantes de la termporada

Aunque la Dirección de Turismo de Villa de Pozos no precisa aún cifras concretas de visitantes a este municipio durante la semana santa, sí reveló los orígenes de los paseantes, los cuales vinieron de municipios cercanos, estados tan lejanos como Sinaloa o Yucatán e incluso de países como Estados Unidos y Francia.

De acuerdo con Aurora Zamora Vázquez, titular de dicha oficina municipal, con base en los registros obtenidos por el módulo de atención a los turistas que se ubicó en el jardín principal la semana pasada, a Villa de Pozos vinieron residentes de municipios como el de la capital, Soledad de Graciano Sánchez, Villa de Reyes, Santa María del Río, Rioverde y Axtla de Terrazas.

Algunos de estos visitantes, según ellos mismos dijeron, vienen cada año a Villa de Pozos a presenciar la Procesión de los Cristos y otras manifestaciones religiosas, así como también a degustar la gastronomía local.

A nivel nacional, Zamora Vázquez dijo que hubo turistas de Guerrero, Aguascalientes, Querétaro, Tamaulipas, Michoacán, Jalisco, Tabasco, Ciudad de México, Puebla, Sinaloa, Chiapas, Estado de México y Yucatán, mientras que a nivel internacional se registró la visita de personas procedentes de Estados Unidos y Francia, lo que, en opinión de la funcionaria, "demuestra el alcance cultural y espiritual que han logrado las celebraciones de esta temporada en Villa de Pozos".

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