Pozos se prepara para recibir miles de turistas

Por Leonel Mora

Febrero 23, 2026 03:00 a.m.
Pozos se prepara para recibir miles de turistas

Para esta Semana Santa, la Dirección de Turismo de Villa de Pozos espera la visita de al menos cinco mil turistas de diversas procedencias y una derrama económica de alrededor de siete millones de pesos, principalmente por la oferta gastronómica del municipio y por atractivos religiosos como la "Procesión de los Cristos".

Aurora Zamora Vázquez, titular de la citada dependencia, comentó que la derrama económica beneficiará principalmente a prestadores de servicios turísticos como hoteleros, restauranteros, comerciantes de artesanías y otros emprendedores locales, pero que este impacto "representa una oportunidad para fortalecer la economía y promover el desarrollo sostenible de la comunidad en general".

Recordó que entre los principales atractivos de Villa de Pozos se cuenta con la tradicional Procesión de los Cristos que es "una de las expresiones de fe más emblemáticas de la región, así como las diversas actividades culturales, gastronómicas y recreativas que se desarrollan en el marco de estas fechas religiosas".

    Incendios activos en SLP han consumido más de 200 hectáreas
    SLP

    Redacción

    PC reporta avances en el control de siniestros activos en la entidad.

    UASLP garantiza flexibilidad a estudiantes afectados por bloqueos
    SLP

    Pulso Online

    Bloqueos en carreteras afectan regreso a clases de estudiantes foráneos; UASLP garantiza flexibilidad académica

    Confirma SEGE clases presenciales este lunes en todo el estado
    SLP

    Pulso Online

    La dependencia estatal reafirma que la educación es prioridad y pide manejar la información con responsabilidad.

    Rita Ozalia Rodríguez lidera encuentro con militantes en Huehuetlán
    SLP

    Redacción

    La presidenta estatal de Morena en San Luis Potosí se reunió con militantes y autoridades locales para revisar la estructura del partido.