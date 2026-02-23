Pozos se prepara para recibir miles de turistas

Para esta Semana Santa, la Dirección de Turismo de Villa de Pozos espera la visita de al menos cinco mil turistas de diversas procedencias y una derrama económica de alrededor de siete millones de pesos, principalmente por la oferta gastronómica del municipio y por atractivos religiosos como la "Procesión de los Cristos".

Aurora Zamora Vázquez, titular de la citada dependencia, comentó que la derrama económica beneficiará principalmente a prestadores de servicios turísticos como hoteleros, restauranteros, comerciantes de artesanías y otros emprendedores locales, pero que este impacto "representa una oportunidad para fortalecer la economía y promover el desarrollo sostenible de la comunidad en general".

Recordó que entre los principales atractivos de Villa de Pozos se cuenta con la tradicional Procesión de los Cristos que es "una de las expresiones de fe más emblemáticas de la región, así como las diversas actividades culturales, gastronómicas y recreativas que se desarrollan en el marco de estas fechas religiosas".