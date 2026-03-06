logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Megan Fox vuelve con candentes fotos

Fotogalería

Megan Fox vuelve con candentes fotos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Preocupa a los ganaderos expansión del barrenador

Por Leonel Mora

Marzo 06, 2026 03:00 a.m.
A
Preocupa a los ganaderos expansión del barrenador

Tanto al gobierno de Soledad como a los propios productores de ganado, les preocupa la cercanía de los casos de gusano barrenador que ya se han detectado en la Zona Media del estado, aunque confían en que no se extienda a la Zona Centro por ser ésta una región más fría.

Como sea, y de acuerdo con el director de Desarrollo Rural y Fomento Agropecuario del Ayuntamiento, Octaviano Velázquez Castro, las reuniones informativas sobre dicha plaga continúan al igual que la aplicación de las medidas de prevención en todo el municipio.

"Hemos estado acudiendo a todos los ejidos, sin excepción, para informar a los productores sobre el gusano barrenador y actualizarlos en cuanto al desarrollo de la plaga, la cual ya tenemos demasiado cerca. Llegó desde Tampico, Tamaulipas, y ya se ha desplazado por los municipios potosinos de Ébano, Tamuín, Ciudad Valles y ya está en Rioverde", apuntó el funcionario.

Aclaró que la plaga, de momento, se encuentra "estacionada" en la Zona Media porque esa región es más calurosa, ya que el gusano no prospera en zonas frías, pero advirtió que se deberán reforzar los cercos sanitarios, "de los cuales casi no había", para evitar la propagación del insecto en la Zona Centro una vez que inicie el calor de primavera y verano.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Periodista potosina se encadena en Palacio Nacional
    Periodista potosina se encadena en Palacio Nacional

    Periodista potosina se encadena en Palacio Nacional

    SLP

    El Universal

    La periodista reclama discriminación y espera respuesta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

    Gallardo anuncia ampliación de la vía alterna hacia el Eje 140
    Gallardo anuncia ampliación de la vía alterna hacia el Eje 140

    Gallardo anuncia ampliación de la vía alterna hacia el Eje 140

    SLP

    Redacción

    Proyecto vial de seis kilómetros

    Canadevi pide modernizar leyes y simplificar trámites
    Canadevi pide modernizar leyes y simplificar trámites

    Canadevi pide modernizar leyes y simplificar trámites

    SLP

    Martín Rodríguez

    El nuevo presidente de Canadevi destacó la importancia de la coordinación interinstitucional

    Viene otro megapuente en marzo, ¿qué días incluye?
    Viene otro megapuente en marzo, ¿qué días incluye?

    Viene otro "megapuente" en marzo, ¿qué días incluye?

    SLP

    El Universal

    La suspensión de actividades en las escuelas comenzará el viernes 13