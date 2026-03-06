Preocupa a los ganaderos expansión del barrenador

Tanto al gobierno de Soledad como a los propios productores de ganado, les preocupa la cercanía de los casos de gusano barrenador que ya se han detectado en la Zona Media del estado, aunque confían en que no se extienda a la Zona Centro por ser ésta una región más fría.

Como sea, y de acuerdo con el director de Desarrollo Rural y Fomento Agropecuario del Ayuntamiento, Octaviano Velázquez Castro, las reuniones informativas sobre dicha plaga continúan al igual que la aplicación de las medidas de prevención en todo el municipio.

"Hemos estado acudiendo a todos los ejidos, sin excepción, para informar a los productores sobre el gusano barrenador y actualizarlos en cuanto al desarrollo de la plaga, la cual ya tenemos demasiado cerca. Llegó desde Tampico, Tamaulipas, y ya se ha desplazado por los municipios potosinos de Ébano, Tamuín, Ciudad Valles y ya está en Rioverde", apuntó el funcionario.

Aclaró que la plaga, de momento, se encuentra "estacionada" en la Zona Media porque esa región es más calurosa, ya que el gusano no prospera en zonas frías, pero advirtió que se deberán reforzar los cercos sanitarios, "de los cuales casi no había", para evitar la propagación del insecto en la Zona Centro una vez que inicie el calor de primavera y verano.

