Preocupa a Sara Rocha salud de los intendentes
Pide que jornadas nocturnas sean de sólo cinco horas
La diputada local Sara Rocha Medina propuso reducir a cinco horas la jornada nocturna del personal de limpia en San Luis Potosí, al argumentar que quienes realizan labores de recolección y barrido durante la madrugada enfrentan riesgos biológicos y viales que comprometen su salud e integridad.
La iniciativa plantea reformas a la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado y a la Ley de Adquisiciones estatal.
Además de acotar la jornada nocturna, establece que las empresas privadas que deseen prestar servicios de limpieza al Gobierno del Estado deberán garantizar transporte seguro y equipo adecuado a su personal como requisito para poder ser contratadas.
En tribuna, la legisladora sostuvo que el servicio de limpieza y recolección de residuos sólidos es una de las funciones más indispensables para la salud pública en la entidad; sin embargo, quienes lo desempeñan por la noche enfrentan condiciones laborales de alto riesgo y una "invisibilidad social". "Presento un tema que en muchas de las ocasiones no es visibilizado. Hablamos de las personas trabajadoras de limpieza", expresó.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Advirtió que estudios de medicina del trabajo han demostrado que las jornadas nocturnas prolongadas alteran el ritmo cardíaco y el ritmo circadiano, lo que incrementa el riesgo de enfermedades cardiovasculares, trastornos del sueño y fatiga crónica. En el caso del personal de limpia, añadió, estos efectos se agravan por el contacto con residuos peligrosos, punzocortantes y materia orgánica en condiciones de baja visibilidad.
A ello se suman los riesgos viales. El personal que realiza recolección o barrido manual durante la noche o madrugada —expuso— está altamente expuesto a atropellamientos por conductores fatigados o bajo la influencia de sustancias.
La reducción de la jornada a cinco horas busca disminuir el tiempo de exposición a estos riesgos sin afectar la economía estatal.
no te pierdas estas noticias
Incendios activos en SLP han consumido más de 200 hectáreas
Redacción
PC reporta avances en el control de siniestros activos en la entidad.
UASLP garantiza flexibilidad a estudiantes afectados por bloqueos
Pulso Online
Bloqueos en carreteras afectan regreso a clases de estudiantes foráneos; UASLP garantiza flexibilidad académica
Confirma SEGE clases presenciales este lunes en todo el estado
Pulso Online
La dependencia estatal reafirma que la educación es prioridad y pide manejar la información con responsabilidad.