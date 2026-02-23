Preocupa a Sara Rocha salud de los intendentes

La diputada local Sara Rocha Medina propuso reducir a cinco horas la jornada nocturna del personal de limpia en San Luis Potosí, al argumentar que quienes realizan labores de recolección y barrido durante la madrugada enfrentan riesgos biológicos y viales que comprometen su salud e integridad.

La iniciativa plantea reformas a la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado y a la Ley de Adquisiciones estatal.

Además de acotar la jornada nocturna, establece que las empresas privadas que deseen prestar servicios de limpieza al Gobierno del Estado deberán garantizar transporte seguro y equipo adecuado a su personal como requisito para poder ser contratadas.

En tribuna, la legisladora sostuvo que el servicio de limpieza y recolección de residuos sólidos es una de las funciones más indispensables para la salud pública en la entidad; sin embargo, quienes lo desempeñan por la noche enfrentan condiciones laborales de alto riesgo y una "invisibilidad social". "Presento un tema que en muchas de las ocasiones no es visibilizado. Hablamos de las personas trabajadoras de limpieza", expresó.

Advirtió que estudios de medicina del trabajo han demostrado que las jornadas nocturnas prolongadas alteran el ritmo cardíaco y el ritmo circadiano, lo que incrementa el riesgo de enfermedades cardiovasculares, trastornos del sueño y fatiga crónica. En el caso del personal de limpia, añadió, estos efectos se agravan por el contacto con residuos peligrosos, punzocortantes y materia orgánica en condiciones de baja visibilidad.

A ello se suman los riesgos viales. El personal que realiza recolección o barrido manual durante la noche o madrugada —expuso— está altamente expuesto a atropellamientos por conductores fatigados o bajo la influencia de sustancias.

La reducción de la jornada a cinco horas busca disminuir el tiempo de exposición a estos riesgos sin afectar la economía estatal.